Золотые резервы ЦБ России сократились до минимума с 2022 года

Золотые резервы Банка России в феврале 2026 года сократились до 74,3 миллиона , сообщают российские госагентства со ссылкой на данные регулятора. Это минимум с марта 2022 года, когда ЦБ оценивал запасы в 74,1 миллиона тройских унций.

Сокращение золотых резервов в унциях происходит второй месяц подряд, сообщает ТАСС. По состоянию на 1 января 2026 года запасы золота составляли 74,8 миллиона тройских унций. На 1 февраля они сократились на 300 тысяч тройских унций, а на 1 марта снизились еще на 200 тысяч тройских унций.

РИА Новости пишет, что обычно сокращение запаса ЦБ связано с чеканкой драгоценных монет. Однако настолько крупных месячных сокращений, отмечает агентство, еще не было ни разу с 2015 года (более ранних аналогичных данных нет).

Мировые цены на золото снижаются на фоне войны на Ближнем Востоке. Так, пишет РБК, стоимость апрельского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) упала на 10,38%, до 4100 долларов за унцию. Это минимальное значение с конца ноября 2025 года.

26 января цена золота на мировых биржах впервые в истории преодолела отметку 5000 долларов за тройскую унцию. Однако уже 30 января цены на драгоценные металлы обвалились, тогда в ходе торгов золото подешевело почти на 10%.

Что случилось с ценами на золото и серебро

Почему цены на золото и серебро обвалились? Что будет со стоимостью драгоценных металлов дальше? И выгодны ли такие качели России? 7 карточек