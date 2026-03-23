В ЕС назвали Путина «главной движущей силой» миграции в Европу

Главным виновником роста миграции в Европу за последние 10 лет является президент России Владимир Путин, заявил в интервью Financial Times комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер.

«В крупных миграционных потоках всегда замешан Путин. Это всегда Владимир Путин», — сказал Бруннер.

В качестве доказательства своего заявления Бруннер назвал то, что Путин поддерживал президента Сирии Башара Асада на протяжении всей гражданской войны, которая началась в стране в 2011 году. Война в Сирии, как напоминает FT, спровоцировала миграционный кризис в ЕС в 2015-2016 годах. Более двух миллионов человек подали заявления на убежище в Европе.

Второй миграционный поток, в котором, по мнению Бруннера, виноват Путин, — это украинские беженцы. «И снова в этом участвовал Путин», — заявил европейский чиновник, имея в виду большую войну России с Украиной. Около 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в ЕС.

Президент РФ также «поддерживает» власти Ирана в войне на Ближнем Востоке, которая началась в конце февраля, заявил Бруннер.

«Таким образом, он [Владимир Путин] фактически является крупнейшей движущей силой миграции в Европу», — считает Бруннер. Он добавил, что в данный момент «мы не видим никаких [миграционных] потоков из Ирана, но мы должны быть бдительны, потому что ситуация может меняться каждый день».

Бруннер добавил, что ЕС сейчас «гораздо лучше подготовлен, чем 10 лет назад».

Согласно отчету Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), в 2025 году в Евросоюзе значительно сократилось число ходатайств о предоставлении убежища. В 27 странах ЕС, а также Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне подали заявки в общей сложности около 822 тысяч беженцев, что на 19% меньше, чем годом ранее. Лидером по числу заявлений о предоставлении убежища снова стала Германия — там зарегистрировали примерно 163 тысячи таких ходатайств.

