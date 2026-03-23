В Чите посадили женщину из-за работы в квир-клубе. Ее признали виновной в «экстремистской» деятельности

Суд в Чите приговорил 23-летнюю местную жительницу Татьяну Зорину к четырем годам колонии, признав ее виновной в организации деятельности «экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Об этом сообщило издание «Чита.ру» со ссылкой на источник.

О задержании Зориной стало известно в октябре 2024 года. Следствие утверждало, что она организовала «работу увеселительного заведения с целью пропаганды идеологии запрещенного на территории РФ международного общественного объединения и увеличения его численности».

«Чита.ру» сообщала, речь идет о клубе «Точка» на Петровско-Заводской улице, которое сменило название на «Джексон». Издание называло заведение квир-клубом. 26 октября 2024 года полиция провела в клубе рейд, в котором участвовали представители провластного движения «Русская община». Рейд прошел, когда в клубе проводили дрэг-шоу. Отмечалось, что клуб работал непублично: в него можно было попасть только по звонку и пройдя фейс-контроль.

В управлении МВД по Забайкальскому краю сообщили, что «пресекли работу клуба, в котором пропагандировалась запрещенная в стране идеология».

Знакомые Татьяны Зориной рассказывали, что сначала она работала в заведении диджеем, а затем стала заниматься управлением клуба.

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» «международное движение ЛГБТ» (которое не существует), запретив его деятельность в России. После этого в разных регионах начали проводить рейды в квир-клубах. О первом уголовном деле об «экстремистском движении ЛГБТ» стало известно в марте 2024 года, когда в Оренбурге арестовали владельца клуба Pose, где выступали травести-артисты.

«Нельзя отказывать людям, живущим в аду, в возможности быть счастливыми» Три истории квир-людей, которые смогли найти любовь в России — уже после того, как ЛГБТК объявили «экстремистским движением»

