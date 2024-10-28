Жительницу Читы арестовали по делу об «организации экстремистской организации» из-за работы подпольного квир-клуба

Суд в Чите отправил под домашний арест 22-летнюю местную жительницу, которую обвиняют по статье об «организации деятельности экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.2 УК) из-за работы квир-клуба. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Забайкальскому краю 28 октября.

По версии следствия, обвиняемая и ее знакомые в 2024 году организовали «работу увеселительного заведения с целью пропаганды идеологии запрещенного на территории РФ международного общественного объединения и увеличения его численности».

По данным издания «Чита.ру», речь идет о клубе «Точка» на Петровско-Заводской улице, которое недавно сменило название на «Джексон». Полиция 26 октября провела в заведении рейд, в котором предположительно участвовали представители провластного движения «‎Русская община». Рейд прошел, когда в клубе проводили дрэг-шоу. В управлении МВД по Забайкальскому краю сообщили, что «пресекли работу клуба, в котором пропагандировалась запрещенная в стране идеология».

В полиции заявили, что клуб работал «в подвальном помещении с соблюдением мер конспирации». По данным «Читы.ру», клуб работал непублично: в него можно было попасть только по звонку и пройдя фейс-контроль.

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года удовлетворил иск Минюста и объявил «экстремистским» «международное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в России. После этого в разных регионах начали проводить рейды в квир-клубах. О первом уголовном деле об «экстремистском движении ЛГБТ» стало известно в марте 2024 года, когда в Оренбурге арестовали владельца клуба Pose, где выступали травести-артисты.

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