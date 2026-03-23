Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у Вашингтона были «очень продуктивные переговоры» с представителями Тегерана, у обеих сторон есть «точки соприкосновения» по основным вопросам. Его слова приводят Reuters и NBC News.

«У нас были очень, очень продуктивные переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. Я бы сказал, что мы согласны по большинству ключевых вопросов — практически по всем», — сказал президент США.

По его словам, от американской стороны в переговорах участвовали его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Кто участвовал в переговорах от Ирана, Трамп не уточнил, отметив только, что это был «высокопоставленный уважаемый лидер».

Трамп также утверждает, что инициатором переговоров был Тегеран.

«Они хотят заключить сделку, и мы готовы к этому. <…> У них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились», — сказал он.

Axios со ссылкой на источник пишет, что посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном выступали Турция, Египет и Пакистан. В течение двух дней министры иностранных дел этих трех стран провели отдельные переговоры с американской и иранской сторонами — Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

По данным источника The Jerusalem Post, переговоры с Вашингтоном ведет спикер парламента Ирана Мохаммадбагер Галибаф.

Трамп ранее объявил, что в связи с «продуктивными переговорами» он поручил Пентагону отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре, который он анонсировал ранее.

Иран отрицает факт переговоров с США. По мнению Тегерана, Трамп «отказался от нападения на критически важную инфраструктуру, поскольку военные угрозы Ирана стали более убедительными».

Читайте также

Операция Израиля и США быстро превратилась в войну на истощение, исход которой зависит от запасов ракет у Ирана и систем ПВО у его соседей Кто выигрывает в этом противостоянии? И к чему приведет уже наступивший кризис ПВО во всем мире?

Читайте также

Операция Израиля и США быстро превратилась в войну на истощение, исход которой зависит от запасов ракет у Ирана и систем ПВО у его соседей Кто выигрывает в этом противостоянии? И к чему приведет уже наступивший кризис ПВО во всем мире?