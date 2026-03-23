Россиянам старше 60 лет собираются отключить звонки из-за рубежа на стационарные телефоны

Россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарные телефоны. Об этом говорится в поправках ко второму пакету мер по противодействию мошенникам, внесенных правительством в Госдуму, пишет Forbes.

Правительство внесло соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента в конце декабря 2025 года. 10 февраля нынешнего года законопроект приняли в первом чтении.

Forbes отмечает, что в первой версии документа говорилось о полном отключении звонков из-за рубежа, если только абонент не сообщит оператору о своем желании получать их. В поправках ко второму чтению указано, что любой абонент как мобильной, так и фиксированной связи может добровольно установить самозапрет на получение международных звонков. Исключение сделано только для номеров стран Союзного государства (Россия и Беларусь).

Изменения также затронули инициативу о сим-картах, которые используют дети. В предыдущей версии документа говорилось, что родители обязаны сообщать оператору связи о сим-картах, которые они передали в пользование детям. В новой версии указано, что они вправе это делать. При этом на «детские» сим-карты операторы не будут отправлять смс-сообщения с кодами для подтверждения аутентификации или коды подтверждения значимых действий.

В законопроекте ко второму чтению остались пункты, обязывающие соцсети и другие ресурсы при авторизации по номеру телефона проверять, принадлежит ли номер ребенку или взрослому.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с Forbes отметил, что «не так уж много мошенников сейчас пользуется проводной телефонией». По его словам, «технически операторы могут сделать такой запрет на своих сетях».

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще есть волшебная ссылка — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Согласно второму пакету мер по борьбе с онлайн- и телефонным мошенничеством, один человек не сможет оформлять больше 20 банковских карт в целом и больше пяти карт в одном банке, операторы связи будут обязаны маркировать международные звонки, при ввозе мобильных устройств в РФ каждое из них будет получать «уникальный 15-значный паспортный номер», вводятся «детские» сим-карты для защиты несовершеннолетних от мошенников и вредоносного контента.

Читайте также

Кремль заявляет о победе над мошенниками. Почему это утверждение, мягко говоря, далеко от правды? И зачем власти выдают желаемое за действительное? Объясняет проект Carnegie Politika

Читайте также

