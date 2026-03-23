Politico: в ЕС важные вопросы все чаще обсуждают без участия Венгрии. Другие страны опасаются, что Будапешт может передавать закрытую информацию Москве

В Евросоюзе из-за опасений, что власти Венгрии могут передавать конфиденциальную информацию в Москву, все чаще проводят дискуссии без участия Будапешта, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Обсуждения наиболее важных вопросов часто проходят не с участием всех 27 стран ЕС, а в «малых форматах» — например, E3 (Германия, Франция, Италия), «Веймар» (Германия, Франция, Польша), NB8 (восемь стран Северной Европы и Балтии) и других.

Издание The Washington Post 21 марта в статье, посвященной политической ситуации в Венгрии, написало, что связи Венгрии с Россией в последние годы были даже сильнее, чем считалось. Глава МИД страны Петер Сийярто, писало издание, общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прямо во время перерывов саммитов ЕС и информировал его об их ходе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 22 марта в соцсети икс написал: «Новость о том, что люди Орбана подробно информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, не должна никого удивлять». Туск заявил, что в Варшаве «давно подозревали об этом».

В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы. В правительстве Орбана отрицают связи с Москвой. Министр по делам Европы Янош Бока назвал публикации об этом «фейковыми новостями», направленными на снижение рейтингов партии Орбана.

