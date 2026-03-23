Минцифры предложило не штрафовать за поиск «экстремистских» материалов в научных целях

Минцифры предложило разрешить искать «экстремистские» материалы в интернете в научных целях и в рамках правоохранительной деятельности. С текстом соответствующих поправок в закон «О противодействии экстремистской деятельности» ознакомился Forbes.

Новые поправки, указывают опрошенные изданием эксперты, в том числе исправляют правовую коллизию, которая фактически делала незаконной саму борьбу сотрудников правоохранительных органов с «экстремистскими материалами».

Умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» считается в России административным правонарушением с 1 сентября 2025 года. За это предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

Первый штраф по новой статье был выписан в декабре. Его получил житель города Каменск-Уральский, которому вменяли поиск информации о батальоне "Азов" и Русском добровольческом корпусе.

Читайте также

За поиск «экстремистского» контента в России теперь грозит штраф. Но вы можете попытаться скрыть, что читали или смотрели запрещенные материалы. Вот как это сделать Партизанская инструкция «Медузы»

Читайте также

