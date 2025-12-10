Суд в России впервые выписал штраф за поиск «экстремистского» контента

Суд в Свердловской области оштрафовал 20-летнего жителя города Каменск-Уральский Сергея Глухих по новой административной статье о поиске материалов, которые власти РФ считают «экстремистскими». Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Глухих.

Штраф составил три тысячи рублей. Адвокат сообщил, что защита будет «однозначно» обжаловать решение, когда получит мотивировочную часть.

Глухих вменяли поиск материалов о Русском добровольческом корпусе и батальоне "Азов", которые власти России объявили «террористическими организациями».

Защита настаивала, что Глухих специально не искал информацию, а просто «наткнулся на символику, материалы запрещенных организаций» во время серфинга в интернете.

Как силовики узнали, какие страницы просматривал Глухих, остается неясным.

Закон о запрете поиска «экстремистских материалов» президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля, норма начала действовать с 1 сентября. За это предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

