Минпромторг РФ предложил запретить маркетплейсам влиять на цены продаваемых товаров

Минпромторг РФ предложил запретить маркетплейсам вмешиваться в ценообразование продаваемых товаров. С соответствующим законопроектом ознакомился РБК.

Ограничения предлагается вводить поэтапно: на первом этапе маркетплейсы должны будут согласовывать с продавцами все скидки и акции (при этом продавцы будут иметь возможность запрещать скидки на свои товары).

На втором этапе маркетплейсы полностью исключат из ценообразования — самостоятельно снижать стоимость товаров они не смогут.

Осенью 2025 года крупные банки призвали власти запретить маркетплейсам делать дополнительные скидки при оплате картами самих онлайн-платформ. Эта идея не получила реального развития. В декабре Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом похвалил маркетплейсы, заявив, что они «сдерживают инфляцию».

Греф и Набиуллина воюют с маркетплейсами — с Wildberries, Ozon и других участников рынка хотят собрать полтора триллиона рублей недоплаченных налогов Откуда такие деньги? И приведет ли этот конфликт к росту цен? 7 карточек