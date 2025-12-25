The Bell: Путин заявил бизнесу, что маркетплейсы сдерживают инфляцию

Президент РФ Владимир Путин считает, что маркетплейсы сдерживают инфляцию в России, сообщило 25 декабря издание The Bell, ссылаясь на источники.

Путин высказался об этом на закрытой встрече с бизнесом, которая прошла 24 декабря. Как отметили источники издания, война маркетплейсов с банками, начавшаяся в конце года, стала одной из центральных тем встречи.

Позицию Путина привел один из собеседников The Bell: «Экономика не очень важна, потому что она ко всему адаптируется. Вот есть маркетплейсы, которые, по мнению Путина, и сдерживают инфляцию, и позволяют российским товарам идти за рубеж».

Источники издания сообщили, что Путин похвалил маркетплейс Wildberries и рассказал, что компания налаживает экспорт российских товаров в Эфиопию, где их якобы ждут сотни миллионов покупателей.

О том, что на встрече обсуждали конфликт маркетплейсов и банков, также сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, совладелица Wildberries Татьяна Ким выступила на встрече с докладом по социальным корпоративным программам. «Но президент воспользовался случаем и погонял по вопросам об отношениях платформ с банками, платформ с малым бизнесом и так далее», — рассказал Шохин. Он добавил, что Путин «оказался глубоко погружен в эту тему».

«Президент призвал дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции», — сказал Шохин, говоря о споре маркетплейсов и банков.

Противостояние маркетплейсов и крупных банков России, в том числе Сбербанка, началось в последние месяцы 2025 года. Банки и торговые сети призывают запретить маркетплейсам делать скидки на товары при оплате картами самих онлайн-платформ (например, Вайлдберриз Банка). Основательница Wildberries Татьяна Ким, в свою очередь, заявила в общении к властям, что «Сбер» и другие игроки рынка должны сами давать клиентам скидки на маркетплейсах.

Владимир Путин традиционно встречается с бизнесменами перед Новым годом. Состав участников не раскрывают, начиная с 2022 года. Как отметили источник The Bell, во встрече 24 декабря участвовали в том числе те, с кого сняли западные санкции.

