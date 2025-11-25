Основательница Wildberries Татьяна Ким написала открытое письмо ЦБ, правительству и парламенту. В ответ на жалобы банков на неравный доступ к аудитории маркетплейсов

Основательница Wildberries Татьяна Ким опубликовала открытое письмо ЦБ, правительству и Федеральному Собранию. Полный текст обращения публикует газета «Коммерсант».

Ким отвечает на письмо крупнейших российских банков, направленное спикеру Госдумы Вячеславу Володину ранее в ноябре. Тогда банки, среди которых был «Сбер», предложили запретить маркетплейсам делать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и вкладывать свои средства в снижение цен. Глава Сбербанка Герман Греф также публично объявил, что из-за системы скидок торговые онлайн-платформы недоплатили 1,5 триллиона рублей налогов.

В своем обращении Ким пишет, что «крупнейший банк» пытается «дискредитировать цифровые платформы перед Банком России и правительством, жалуясь на неравный доступ к аудитории маркетплейсов». При этом сам «Сбер», подчеркивает она, применяет налоговые льготы на банковские услуги.

Основная претензия крупнейших банков сводится к тому, что они требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. Что взамен? Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов?

Основательница Wildberries отмечает, что у банков и сейчас есть возможность предоставлять кешбэк своим клиентам за покупки на маркетплейсах, «однако делают это лишь единицы». Причина, по которой банки не развивают программы кешбэка за покупки на маркетплейсах, по мнению Ким, заключается в том, что у многих кредитных организаций в их экосистемах есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины.

Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды.

Ким просит Банк России, правительство РФ и Федеральное Собрание «дать пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью российской экономики — цифровыми платформами — во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, писал 24 ноября «Коммерсант», обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты.

Ранее в ноябре Набиуллина на форуме «Фокус на клиента» (на этом мероприятии Греф объявил о недополученных из-за скидок на торговых площадках налогах — прим. «Медуза») предупредила о возможном запрете маркетплейсам иметь дочерние банки.