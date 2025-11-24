Глава ЦБ РФ предложила запретить маркетплейсам продавать услуги своих дочерних банков и устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, как стало известно «Коммерсанту», обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты.

В соответствующем письме, с которым ознакомилось издание, глава ЦБ РФ предлагает запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты товара. К контролю за этим Набиуллина предлагает привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Кроме того, она считает, что маркетплейсам нужно запретить продажу продуктов дочерних банков, которые, по ее мнению, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

В Минэкономики газете заявили, что изучают письмо главы ЦБ. При этом представители ведомства подчеркнули, что вопрос о возможном ограничении скидок нужно рассматривать комплексно, «учитывать и оценивать последствия для продавцов и покупателей, и конечное влияние на всю платформенную экономику в целом», пишет «Коммерсант».

В Wildberries предложения Центробанка сочли избыточными. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) Артем Соколов заявил, что аналогичные методики используют банки в своих программах лояльности — «и ни у кого нет вопросов к ним».

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, в свою очередь, заявил, что «во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки». «К счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем», — сказал он.

Главы пяти крупных банков Герман Греф («Сбер»), Андрей Костин (ВТБ), Владимир Верхошинский (Альфа-банк), Станислав Близнюк (Т-Банк) и Сергей Хотимский (Совкомбанк) в ноябре направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение по поводу маркетплейсов. Они предложили запретить маркетплейсам делать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и вкладывать свои средства в снижение цен. Если на маркетплейсах товар при оплате картами дочерних банков можно приобрести дешевле, чем при других способах оплаты, это создает неравные условия для участников рынка, указали они. Кредитные организации, говорил источник «Коммерсанта» в одном из крупнейших банков, «в бешенстве» из-за сложившейся практики.

Основательница Wildberries Татьяна Ким, комментируя обращение банков, заявила РБК: «Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции.

На цифровые платформы публично жаловался глава Сбербанка Герман Греф. На форуме «Фокус на клиента» Греф заявил, что онлайн-платформы недоплатили 1,5 триллиона рублей налогов из-за системы скидок. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на этом же мероприятии предупредила о возможном запрете маркетплейсам иметь дочерние банки.