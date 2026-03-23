Американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана «военной операцией». «Демократы называют это войной, мы называем это военной операцией», — сказал он, выступая на круглом столе по борьбе с преступностью в Мемфисе.

Белый дом с самого начала отказался от использования слова «война» для описания нынешнего конфликта с Ираном, называя его «операцией „Эпическая ярость“». При этом Трамп как минимум однажды называл происходящее «войной».

Почему Белый дом избегает называть конфликт с Ираном словом «война», точно неизвестно. Законодательные ограничения вряд ли являются причиной: хотя по конституции США санкционировать войну должен конгресс, он не делал этого ни в одном конфликте с участием американцев со времен Второй мировой войны. После начала боевых действий против Ирана демократы дважды пытались ограничить военные полномочия Трампа в Сенате, но их попытки провалились.

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, российские власти назвали его «специальной военной операцией» (СВО) и запретили употреблять слово «война». За его использование блокировали СМИ, заводили административные и уголовные дела.

Генпрокуратура объясняла, что российское вторжение в Украину нельзя называть войной, так как использование термина «война» предполагает «наступление правовых последствий». При этом Владимир Путин и его чиновники уже давно используют слово «война» наряду с «СВО».