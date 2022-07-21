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Российское вторжение в Украину нельзя называть войной, так как использование термина «война» предполагает «наступление правовых последствий». Об этом говорится в возражениях Генпрокуратуры РФ, поданных в рамках иска блогера из Красноярска Дмитрия Полушина, сообщает проект «Сетевые свободы».

Полушин подал в Тверской районный суд Москвы иск о признании незаконной блокировки издания KrasNews.com, главным редактором которого он является. Издание было заблокировано по требованию Генпрокуратуры в конце марта. Поводом было названо размещение «недостоверной общественно-значимой информации».

Тверской суд отклонил иск Полушина. В возражениях на иск, которые прислал представитель Генпрокуратуры, уточнялось, что на сайте KrasNews.com публиковалась «недостоверная» информация о вторжении в Украину.

<…> Повсеместно на сайте упоминается слово «война». Вместе с тем, объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие).

Недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов, как в социальной, так и в экономической сферах.

Российские власти называют вторжение в Украину «спецоперацией» и запрещают называть его войной. За использование слова «война» не только блокируют СМИ, но и заводят административные и уголовные дела.

Российские власти отрицают планы по проведению мобилизации, хотя западные аналитики говорят, что России не хватает солдат в Украине. При этом в России набирают «добровольцев» для отправки на фронт (в том числе среди заключенных и безработных).

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