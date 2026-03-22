Во Флориде прошла встреча украинской и американской делегаций — первая после длительной паузы, связанной с началом войны на Ближнем Востоке.

«Продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Отдельное внимание было уделено согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам», — написал глава украинской делегации Рустем Умеров.

Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 марта заявил, что «команды продолжат общаться и завтра». «Самое главное — понять, насколько российская сторона готова к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только выросли», — сказал Зеленский.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что стороны «провели конструктивные встречи», сосредоточив внимание на «сужении круга вопросов» и «разрешении оставшихся проблем» для приближения к мирному соглашению.

В составе украинской делегации были лидер фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и замглавы МИД Сергей Кислица. Со стороны США, кроме Уиткоффа, были зять президента Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента Крис Карран.

Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошел в Женеве 17–18 февраля. Ожидалось, что в следующий раз стороны встретятся в начале марта в Абу-Даби, однако 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, затронувшую и страны Персидского залива. После этого трехсторонние переговоры были поставлены на паузу. По словам Зеленского, американская сторона заявила, что готова встречаться только в Америке, потому что война на Ближнем Востоке запрещает им выезжать с территории своей страны.

19 марта Владимир Зеленский сообщил, что «есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров» и «пора завершать переговорную паузу». Тогда же он анонсировал встречу представителей Украины и США 21 марта.

Война Тысяча четыреста восемьдесят седьмой день. Власти Москвы заявили о десятках украинских беспилотников, сбитых на подлете к городу. Делегация Украины приехала на переговоры в США

Война Тысяча четыреста восемьдесят седьмой день. Власти Москвы заявили о десятках украинских беспилотников, сбитых на подлете к городу. Делегация Украины приехала на переговоры в США