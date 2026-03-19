«Пора завершать переговорную паузу». Зеленский сообщил, что Украина проведет с США переговоры о прекращении войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины и США проведут переговоры о завершении российско-украинской войны 21 марта.
«Есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров для прекращения войны России против Украины. Переговорная пауза была, пора ее завершать», — сказал Зеленский в видеообращении по итогам 19 марта.
По его словам, от Украины в переговорах будут участвовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и первый замглавы МИД Сергей Кислица.
Зеленский заявил, что Украина «делает все, чтобы переговоры были действительно содержательными». «Наш приоритет — сделать все для возможности достойного мира», — добавил он.
Ранее представители Киева и Москвы заявили, что трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США находятся «на паузе». В Кремле сообщили, что готовы вернуться к переговорам, «как только будут согласованы графики всех трех сторон», в первую очередь США.
Украина, Россия и США с начала 2026 года провели несколько раундов трехсторонних переговоров. Последняя встреча прошла в Женеве 17-18 февраля. После этого стороны планировали провести переговоры в Абу-Даби в начале марта, но встречу несколько раз переносили из-за войны США и Израиля с Ираном.