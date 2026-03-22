Axios: команда Трампа начала обсуждать возможные мирные переговоры с Ираном. Чиновники пытаются понять, с кем говорить

Администрация Дональда Трампа начала предварительные обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с дискуссиями.

По словам одного из американских чиновников, США требуют, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств, в числе которых — полное прекращение обогащения урана и разработки ядерного оружия, существенное сокращение ракетной программы и прекращения финансирования вооруженных группировок — таких, как «Хизбалла» или йеменские хуситы. Кроме того, любое соглашение должно будет включать открытие Ормузского пролива, пишет Axios.

Требования Ирана включают прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, а также компенсации.

Другой собеседник Axios говорит, что компромисс по вопросу возврата Ирану замороженных активов возможен. «Они называют это репарациями. Мы можем назвать это возвратом замороженных средств», — добавляет он. Но, по его словам, «сначала нужно дойти до стадии, когда вообще появится такая задача».

По данным Axios, команда Трампа пытается ответить на два вопроса: кто в Иране будет контактным лицом и какая страна может выступить посредником.

В прошлых переговорах основным контактным лицом был глава МИД Ирана Аббас Арагчи, однако советники Трампа считают его скорее «передаточным звеном», чем человеком, уполномоченным принимать решения. По словам источников Axios, в Белом доме сейчас пытаются понять, кто в Иране действительно принимает решения и как с ними связаться.

Посредником на переговорах раньше выступал Оман, но США ищут другую страну из-за взаимного недоверия с оманской стороной. Для администрации Трампа предпочтителен Катар, но он, по словам источников, готов «помогать за кулисами», выступать главным официальным посредником не хочет.

На прошлой неделе Reuters сообщал, что администрация Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников США начать переговоры о прекращении войны с Ираном. Оман неоднократно пытался открыть канал связи, но Белый дом дал понять, что не заинтересован в этом. Возобновить дипломатические контакты между США и Ираном также пытался Египет.

В последние дни, как пишет Axios, прямых контактов между США и Ираном не было, однако Египет, Катар и Великобритания передавали сообщения между сторонами. 20 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность «сворачивания» войны, однако, по словам американских чиновников, ожидается, что боевые действия продолжатся еще две-три недели.

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой