Reuters: Трамп отверг попытки ближневосточных союзников США начать переговоры о прекращении войны с Ираном

Администрация Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников США начать переговоры о прекращении войны с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Оман, который выступал посредником на переговорах между США и Ираном до войны, неоднократно пытался открыть канал связи, но Белый дом дал понять, что не заинтересован в этом. «Он [Трамп] не заинтересован в этом прямо сейчас, и мы намерены продолжать миссию в прежнем темпе. Возможно, такой день настанет, но не сейчас», — сказал высокопоставленный американский источник.

По данным Reuters, возобновить дипломатические контакты между США и Ираном также пытался Египет, участвовавший в посредничестве до войны. И хотя эти усилия, по-видимому, не принесли прогресса, они обеспечили «некоторую военную сдержанность» со стороны стран Персидского залива, пострадавших от действий Ирана, сказал один из собеседников агентства.

Иран, со своей стороны, отверг возможность любого прекращения огня до тех пор, пока не прекратятся удары США и Израиля, сообщили два высокопоставленных иранских источника. По словам одного из собеседников агентства, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и глава иранского МИД Аббас Арагчи также пытались использовать Оман в качестве канала для обсуждения прекращения огня, но эти дискуссии не состоялись, а позиция Ирана ужесточилась. «Все, что сообщалось ранее по дипломатическим каналам, теперь не имеет значения», — сказал источник.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) убеждены, что Иран проиграет войну, если потеряет контроль над Ормузским проливом. «Поэтому КСИР не примет никакого прекращения огня, переговоров о нем или дипломатических усилий, а политические лидеры Ирана не будут участвовать в таких переговорах, несмотря на попытки ряда стран», — добавил источник.

В первую неделю войны Трамп написал, что у исламской республики больше нет ПВО, ВВС, ВМС и руководства, и они хотят говорить, но «уже слишком поздно». По прошествии более чем двух недель Трамп утверждает, что война близка к завершению, однако чем она может закончиться — неясно. Тем временем цены на нефть из-за закрытия Ормузского пролива уже поднялись выше 100 долларов за баррель, и, как опасаются аналитики, будут расти еще. The Wall Street Journal писал, что советники Трампа призывают его разработать план выхода из войны с Ираном, опасаясь негативных политических последствий — особенно в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Читайте также

