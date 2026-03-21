В Белгородской области четыре человека погибли в результате ракетного удара

В результате обстрела села Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли четыре женщины.

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар «по социальному объекту». Сначала было известно о двух погибших и одной пострадавшей, затем под обломками здания обнаружили тела еще двух женщин. «Здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли», — сообщил Гладков.

Белгородское издание «Пепел» уточняет, что по селу Смородино был нанесен удар ракетами. Тела двух погибших, по данным издания, были найдены в сгоревшем магазине.

Село Смородино находится в нескольких километрах от границы России и Украины, в зоне, которая регулярно находится под обстрелами. В Смородино до начала большой войны России с Украиной жили около 600 человек.

Читайте также

«Такое Сомали в худшем смысле слова» «Пепел» — единственное СМИ в Белгороде, которое пишет о ситуации в приграничье без цензуры. Как им это удается? И что там на самом деле происходит?

Читайте также

