Роберт Мюллер, который был спецпрокурором в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, умер в возрасте 81 года. О смерти Мюллера сообщила его семья 21 марта, попросив «уважать частную жизнь».

CNN напоминает, что в августе 2025 года семья Мюллера сообщила, что несколько лет назад у него была диагностирована болезнь Паркинсона.

Мюллер с 2001 по 2013 годы занимал пост главы ФБР. В 2017 году Минюст США назначил его специальным прокурором в расследовании дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Расследование продолжалось два года. Мюллер в итоге пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его штабом.

Дональд Трамп, комментируя смерть бывшего спецпрокурора по делу о вмешательстве в выборы, написал в своей соцсети Truth: «Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным людям!».