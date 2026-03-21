Украинские беспилотники атаковали Уфу. Пострадали два человека
В Уфе в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон», — написал Хабиров в своем телеграм-канале. По его словам, двое рабочих получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.
Хабиров добавил, что в результате падения обломков беспилотников на здание загорелся утеплитель.
Astra, изучив видео очевидцев, пришла к выводу, что беспилотники направлялись в Северную промзону Уфы, где расположены нефтехимические предприятия, в том числе три НПЗ компании «Башнефть».
Об атаках дронов сообщили и власти Москвы. В телеграм-канале мэра Москвы сообщается о более чем 20 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. В 10:00 мск были введены ограничения на работу аэропорта Шереметьево.
Минобороны РФ заявило, что с вечера 20 марта по утро 21 марта над территорией России были сбиты 283 беспилотника.