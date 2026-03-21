Украинские беспилотники атаковали Уфу. Пострадали два человека

В Уфе в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон», — написал Хабиров в своем телеграм-канале. По его словам, двое рабочих получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

Хабиров добавил, что в результате падения обломков беспилотников на здание загорелся утеплитель.

Astra, изучив видео очевидцев, пришла к выводу, что беспилотники направлялись в Северную промзону Уфы, где расположены нефтехимические предприятия, в том числе три НПЗ компании «Башнефть».

Об атаках дронов сообщили и власти Москвы. В телеграм-канале мэра Москвы сообщается о более чем 20 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. В 10:00 мск были введены ограничения на работу аэропорта Шереметьево.

Минобороны РФ заявило, что с вечера 20 марта по утро 21 марта над территорией России были сбиты 283 беспилотника.

Хроника войны

Война Тысяча четыреста восемьдесят шестой день. ЕС не смог уговорить Орбана одобрить кредит для Украины. Зеленский продолжает конфликтовать с премьером Венгрии

Хроника войны

Война Тысяча четыреста восемьдесят шестой день. ЕС не смог уговорить Орбана одобрить кредит для Украины. Зеленский продолжает конфликтовать с премьером Венгрии