АвтоВАЗ рассматривает возможность подписки на свои автомобили

АвтоВАЗ может ввести подписку на свои автомобили. «Мы просчитываем такой бизнес-кейс», — сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

Презентация с описанием подписки на Lada Vesta с 1,6-литровым мотором была показана на дилерской конференции АвтоВАЗа, писали российские СМИ, в том числе Auto.ru, со ссылкой на телеграм-канал автоэксперта Артема Самородова.

Модель подписки предполагает заключение договора аренды на год с возможностью управления автомобилем тремя водителями. Максимальный пробег за год ограничивается 30 тысячами километров. В стоимость подписки включат ОСАГО и каско, техническое обслуживание, сезонную смену резины и «спутниковую безопасность».

Базовая стоимость подписки составит 43 990 рублей в месяц (чуть менее 1,5 тысячи рублей в день). В рамках промоакции до 20 апреля 2026 года подписка будет стоить 39 990 рублей. Когда планируется запустить акцию, не уточняется.

По итогам 2025 года в России зафиксировали падение выпуска и продаж новых автомобилей. Спад продолжился и в начале 2026 года. В 2025 году парк легковых автомобилей в России, зарегистрированных в ГИБДД, впервые за 25 лет сократился.

