В России впервые за 25 лет сократилось число легковых автомобилей

В 2025 году парк легковых автомобилей в России, зарегистрированных в ГИБДД, сократился на 0,18% — до 52,8 миллиона машин. Это следует из данных МВД, на которые обратил внимание «Коммерсант». Годом ранее в России зарегистрированных автомобилей было примерно на 100 тысяч больше.

Как отмечает издание, это первый случай за 25 лет — с 2000 года парк легковых автомобилей в стране стабильно рос.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объяснили происходящее несколькими причинами. В частности, научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что авторынок сокращается, соответственно и парк обновляется медленнее. По итогам 2025 года продажи новых легковых машин в РФ сократились на 15,6%, до 1,32 миллиона штук.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что рост продаж на российском авторынке начался примерно 20 лет назад. Многие машины, которые тогда активно продавались, «уже подошли к концу своего жизненного цикла», при этом они долгое время все равно остаются на учете. «Теперь, когда транспортный налог в регионах повышается, люди активно занялись списанием транспорта», — пояснил Блинкин. Ставки транспортного налога ранее увеличили Москва, Подмосковье, Красноярский край, Оренбургская, Липецкая и Волгоградская области.

«Коммерсант» также отмечает, что еще одной причиной сокращения числа легковых автомобилей то, что часть водителей прекращают регистрацию своих машин, чтобы не получать штрафы с камер, хотя это и является нарушением закона.

Осенью 2025 года Минпромторг РФ предложил ввести новую прогрессивную шкалу расчета утилизационного сбора (утильсбора) на автомобили, ввозимые в Россию из-за рубежа — с привязкой к мощности двигателя машины. По оценке экспертов, повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию автомобилей, а стоимость машин может вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля. Предполагалось, что утильсбор будет повышен с 1 ноября, но в итоге новые правила начали действовать с 1 декабря.

