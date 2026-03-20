В Коломне разбился легкомоторный самолет, двое погибли. Есть версия, что его сбили военные

Легкомоторный самолет разбился в Коломне Московской области днем 20 марта, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале. По данным спасателей, самолет упал возле реки Ока. В результате падения погибли два человека, находившиеся на борту самолета.

Как сообщил телеграм-канал «112», самолет выполнял плановый полет из аэродрома «Торбеево-Старт» в городе Ступино. Как пишет Msk1, на мониторинговых сайтах полет самолета не отображался.

Авиалюбитель Игорь Волков, живущий во Франции, написал в фейсбуке, что самолет сбили военные, а в катастрофе погиб блогер по имени Павел (его фамилия не приводится). «Сбили… Павел всегда летал со всеми формальностями, транспондером, планом полета. Но тупость и глупость военных никто не отменял», — заявил Волков.

О том, что самолет сбили российские силы ПВО, также заявил автор украинского телеграм-канала Supernova+.

На то, что самолет, вероятно, был сбит, также указывают фотографии, которые распространила пресс-служба МЧС. Как показал анализ «Медузы», на снимке, опубликованном в соцсетях (1, 2), на левой части самолета видны следы от стержневых поражающих элементов, похожие на те, которыми оснащаются боеголовки ракет зенитного ракетного комплекса «Тор».

В районе Москвы днем 20 марта работали силы ПВО, которые отражали атаку украинских беспилотников, следует из заявлений местных властей, пишет Astra.

По данным Росавиации, разбился самолет Alto NG с регистрационным номером RA-3401G. Этот самолет фигурировал в роликах на ютьюб-канале «Путешествия по небу», на который подписаны более трех тысяч человек. В комментариях в канале блогера в телеграме появилось сообщение о том, что погибшего планируют похоронить в Чебоксарах.

Расследованием авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального управления Росавиации.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют Москву беспилотниками. По заявлению московских властей, 14-16 марта на подлете к Москве сбили более 200 беспилотников, чего не было за все время полномасштабной российско-украинской войны.

Тысяча четыреста восемьдесят второй день. Собянин утверждает: Москву уже три дня атакуют беспилотники, сбито 250 дронов. Последствий атаки никто не видел

