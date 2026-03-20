Новые «иноагенты» — социолог Константин Гаазе и журналистка «Дождя» Анна Немзер
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ объявило социолога Константина Гаазе «иностранным агентом», сообщается на сайте ведомства 20 марта.
Также в реестр попала журналистка «Дождя» Анна Немзер.
Помимо этого «иностранными агентами» объявили журналиста и блогера Алекса Мура, бывшего директора Центра организации закупок Мордовии Ивана Мысенко и проект «Медиа Партизаны».
В издательстве «Медузы» вышла книга «Куда дрейфуют диктатуры? Российская автократия и вторжение в Украину» Константина Гаазе, социолога и одного из ведущих политического шоу «Перцев и Гаазе». Автор работал над этим историко-социологическим исследованием около 11 лет, изучая, как из «суверенной демократии» Россия постепенно превращалась в воинственную автократию. В книге представлены уникальные документы из внутренней переписки Кремля и правительства — они публикуются впервые. Купить книгу Константина Гаазе можно по ссылке.