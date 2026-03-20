Иран начал брать плату за проход через Ормузский пролив

Иран создал «безопасный» морской коридор для прохода судов через Ормузский пролив, для его использования необходимо получить специальное разрешение Тегерана, пишет британское издание Lloydʼs List со ссылкой на источники.

По словам собеседников, известно об одном случае, когда оператор одного танкера заплатил два миллиона долларов за проход через пролив.

Правительства нескольких стран, в том числе Индии, Пакистана, Ирака, Малайзии и Китая, обсуждают с Тегераном планы по проходу судов. Корпус стражей исламской революции (КСИР), как пишет Lloydʼs List, решил создать систему регистрации «одобренных» судов, которым будет обеспечен безопасный проход.

По меньшей мере девять судов уже прошли Ормузский пролив через «безопасный» коридор. Платили ли они за это, неизвестно. Одобренные суда следуют через иранские территориальные воды около острова Ларак, где КСИР идентифицирует корабли.

В настоящее время проход через Ормузский пролив обсуждается в каждом конкретном случае, но по данным Lloydʼs List, КСИР в ближайшие дни планирует формализовать процедуру.

После того как Израиль и США начали наносить удары по Ирану, Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти. Из-за этого резко выросла цена на нефть.

