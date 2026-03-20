Банк России снизил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом в ЦБ подчеркнули, что «значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий».

Это седьмое подряд снижение ставки. В предыдущий раз ЦБ РФ снижал ключевую ставку 13 февраля — с 16 до 15,5%.

Как отмечает РБК, нынешнее снижение ставки ЦБ полностью совпало с ожиданием рынка. 26 из 30 участников консенсус-прогноза РБК (аналитиков крупных российских банков и инвесткомпаний) предсказывали снижение ставки именно на 50 базисных пунктов

