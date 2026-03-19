Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил о присвоении селу Седанка почетного звания «села воинской доблести».

«Это первый населенный пункт в России, удостоенный такого высокого статуса за заслуги именно в », — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В октябре 2025 года заксобрание Камчатского края по инициативе губернатора приняло закон, который позволяет присваивать почетные звания селам, где минимум 15% мужчин в возрасте от 18 до 65 лет участвуют или участвовали в российском вторжении в Украину.

По словам Солодова, из села Седанка на войну с Украиной ушел каждый третий мужчина трудоспособного возраста. Он утверждал, что это самый высокий на Камчатке процент участников войны в пересчете на численность населения.

Согласно данным правительства Камчатки, из Седанки на фронт ушли 42 человека, пишет «7×7». К августу 2025 года в Седанке были зарегистрированы 457 человек, в том числе 67 взрослых мужчин.

