В Египте начали экономить электроэнергию из-за войны на Ближнем Востоке. Магазины и кафе будут закрываться раньше

Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии, обязав магазины и кафе закрываться раньше из-за резкого роста мировых цен на топливо на фоне войны США и Израиля с Ираном, пишет Bloomberg.

С 28 марта торговые центры, рестораны и магазины должны будут закрываться в 21:00 пять дней в неделю, сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. По выходным они будут закрываться в 22:00. Bloomberg отмечает, что для страны, где принято делать покупки и ужинать далеко за полночь, даже такое ограничение все равно будет ощутимым.

Кроме того, меры по экономии электроэнергии предусматривают отключение подсветки рекламных щитов и сокращение уличного освещения до минимально безопасного уровня. Многие госучреждения будут закрываться к 18:00, а власти рассматривают возможность обязательного перехода на удаленную работу на один-два дня в неделю как в государственном, так и в частном секторе.

«Нам необходимо начать ограничивать объемы потребления топлива и электроэнергии», — заявил Мадбули. По его словам, эти меры пересмотрят через месяц, и, «если Бог даст, если кризис завершится», их отменят.

Египет во многом зависит от импорта природного газа для выработки электроэнергии. По словам Мадбули, до начала войны с Ираном ежемесячные расходы страны на импорт газа составляли около 560 миллионов долларов. Сейчас они достигли примерно 1,65 миллиарда долларов из-за роста цен.

Читайте также

