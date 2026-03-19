Сын Патрушева стал совладельцем IT-бизнеса, поставляющего оборудование для слежки и цензуры

Младший сын помощника президента РФ Андрей Патрушев купил долю в IT-компании «Кросс технолоджис», специализирующейся на информационной безопасности, сообщил РБК.

Источники издания заявили, что доля Патрушева в компании составила от 20 до 30%. Сумма сделки неизвестна. Общая стоимость «Кросс технолоджис» оценивается в 5-7 миллиарда рублей, то есть доля в 20-30% может стоить 1-2 миллиарда рублей, пишет CNews.

Компания «Кросс технолоджис» называет себя интегратором решений и поставщиком сервисов для информационной безопасности. Она существует с 2011 года, сотрудничает с госкомпаниями («Газпромбанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Сбер») и имеет лицензию ФСБ на деятельность по защите информации, в том числе составляющей гостайну.

Как обратило внимание «Агентство», в 2021 году «Кросс технолоджис» устанавливала оборудование для защиты системы распознания лиц в московском метрополитене.

Также издание называет компанию участником рынка поставки спецоборудования для цензурирования интернета. В частности, «Кросс технолоджис» отчитывалась в СМИ о закупках российскими банками оборудования для включения своих сервисов в «белые списки» — ресурсы, доступные во время массовых отключений мобильного интернета.

Выручка компании резко выросла с началом большой российско-украинской войны, отмечает «Агентство». Если в 2021 году она составляла 1,3 миллиарда рублей, то в 2024-м благодаря госконтрактам увеличилась до восьми миллиардов рублей.

Журналист-расследователь Андрей Захаров 16 марта рассказал о еще одном выходце из семьи высокопоставленных сотрудников спецслужб, который зарабатывает на системах слежки и цензуры. Это 29-летний Борис Королев (сын заместителя директора ФСБ Сергея Королева), который стал одним из руководителей «Икс Холдинга». Эта структура поставляет оборудование для фильтрации трафика и слежки за российскими пользователями.

На блокировках Telegram и WhatsApp зарабатывают генерал ФСБ и его сын Они связаны с компанией, которая поставляет оборудование для фильтрации трафика и слежки за пользователями, выяснил расследователь Андрей Захаров

