Над военной базой в Вашингтоне, где живут госсекретарь США Рубио и министр обороны Хегсет, заметили неопознанные дроны

Американские чиновники зафиксировали неопознанные дроны над военной базой Форт Макнейр в Вашингтоне, где живут госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, пишет The Washington Post.

По словам представителя администрации Трампа, в одну из ночей в течение последних десяти дней над базой было замечено несколько беспилотников. Этот инцидент заставил чиновников рассматривать возможность переселения Рубио и Хегсета, сообщили двое источников WP.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что министерство не может комментировать передвижения Хегсета по соображениям безопасности, добавив, что публикация таких сведений «крайне безответственна».

База Форт Лесли Макнейр расположена неподалеку от Капитолия и Белого дома. Там находятся Национальный университет обороны и высшее руководство Пентагона. Традиционно она не была местом проживания политических лидеров, но все больше представителей администрации Трампа переезжают на военные базы, ссылаясь на соображения безопасности, отмечает The Washington Post.

Госдепартамент США 18 марта потребовал от американских дипломатических представительств по всему миру «немедленно» провести оценку безопасности. Кроме того, несколько баз внутри США были закрыты из-за угроз, а базы Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и авиабаза МакДилл во Флориде повысили уровень защиты до «Чарли» — это означает наличие разведданных о возможной атаке или угрозе. Более высокий уровень опасности «Дельта» применяется когда атака уже произошла или ожидается, напоминает WP.

Как закончится война в Иране? И к каким последствиям она может привести для всего мира? Анализ Riddle Russia

