Минфин России предложил побыстрее повысить НДС на иностранные товары с маркетплейсов

Министерство финансов РФ предложило сократить переходный период, предусмотренный при введении поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, которые физлица покупают через маркетплейсы, пишет «Интерфакс».

Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, предполагается, что переходный период продлится три года: в 2027-м НДС составит 7%, в 2028-м — 14%, в 2029-м — 22%. По словам замминистра, окончательное решение примет правительство.

Первоначально Минфин предлагал, что поэтапное повышение ставки НДС на иностранные товары на маркетплейсах продлится до 2030 года, а пороги ставок будут ниже. Прежний проект министерства предполагал, что в 2027 году ставка НДС составит 5%, в 2028-м — 10%, в 2029-м — 15%, а с 2030-го составит 22%.

Минпромторг РФ в то же время предлагал ввести полную ставку НДС на иностранные товары уже с 1 января 2027 года, отказавшись от ее поэтапного введения.

По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», резкое введение НДС может привести к росту цен на популярную зарубежную продукцию в среднем на 8–15%.