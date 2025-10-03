Минфин РФ предложил ввести НДС на зарубежные товары на российских маркетплейсах

Минфин РФ предложил ввести НДС на зарубежные товары, продаваемые через российские маркетплейсы. На проект документа, размещенный на федеральном портале нормативных правовых актов, обратил внимание RTVI.

Согласно предложению Минфина, НДС будет вводиться поэтапно: с 2027 года он составит 5%, с 2028-го — 10%, с 2029-го — 15%, а после 2030-го — 20%.

Сейчас при заказах из-за рубежа стоимостью дешевле 200 евро никакие дополнительные сборы не взимаются, а при превышении этого лимита с превышающей суммы уплачивается пошлина в 15%.

Как отмечает RTVI, нововведение затронет товары, ввозимые в рамках беспошлинного лимита ЕАЭС и приведет к «заметному подорожанию» иностранной продукции на российских площадках.

В конце сентября Минфин предложил повысить базовую ставку НДС с 20% до 22%, а также снизить порог прибыли, позволяющий малому бизнесу пользоваться льготной схемой налогообложения. Власти прямо признают, что деньги нужны на войну — официально в Минфине заявили, что дополнительные средства, в первую очередь, пойдут «на обеспечение обороны и безопасности».