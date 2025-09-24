Сергей Мальгавко / ТАСС / Profimedia

Министерство финансов РФ внесло поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие увеличение стандартной ставки НДС с 20% до 22%. Это уже второе повышение налогов с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Минфин прямо признает: это нужно, чтобы и дальше финансировать войну. Главные российские государственные телеканалы в своих дневных выпусках рассказали об этой новости — однако постарались сделать это максимально незаметно. Сюжеты про новый бюджет, в рамках которого Минфин предложил увеличить НДС, везде появлялись ближе к концу новостных выпусков — после репортажей об « », выступлении Дональда Трампа на Генассамблее ООН и после сообщений о предстоящих выборах в Молдове. О повышении налогов ведущие Первого канала, «России 1» и НТВ упоминали буквально в одном предложении.

Минфин внес в правительство бюджетный пакет на ближайшие три года. Будет выделено больше денег на льготную ипотеку, на ремонт дорог, на агропром. Ключевые приоритеты — выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности, помощь участникам СВО, программы материнского капитала, достижение технологического лидерства. Отремонтируют школы, детские сады. Предлагается среди прочего повысить на 2% ставку НДС . Но это не коснется социально значимых категорий — продуктов, лекарств, медицинских изделий, товаров для детей. А еще введут меры по борьбе с фирмами-однодневками.

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором, а Игоря Краснова — главой Верховного суда. Совет Федерации одобрил это единогласно. Кстати, в Совфеде обсуждали и проект бюджета. Он будет максимально социально-ориентирован, его главный приоритет — достижение целей, обозначенных президентом. Вооруженные силы получат финансирование в полном объеме. Средства поступят в том числе за счет налоговых изменений: НДС предлагают повысить до 22% . Но льготная ставка для социально значимых товаров сохранится на прежнем уровне. А Госдума тем временем приняла закон, запрещающий интернет-сервисам использовать реквизиты банковских карт, удаленных пользователем.

Министр Максим Решетников представил в Совфеде финансовый прогноз на ближайшую трехлетку. На базе этого прогноза формируется бюджет — Минфин называет его сбалансированным и устойчивым. Много денег выделят на семьи с детьми, на льготную ипотеку, на ликвидацию аварийного жилья, на реализацию нацпроектов. Внушительный блок бюджета — налоговые изменения. Они направлены на усиление обороны и безопасности. Предлагается поднять ставку НДС с 20% до 22% . Для социально значимых товаров сохранится льготная ставка. А из-за резкого перехода к осенней температуре в России растет уровень заболеваемости ОРВИ.

К чему приведет повышение НДС

Власти вновь повышают налоги — чтобы продолжать войну. Как отразится на россиянах рост НДС до 22%? И чем он на самом деле опасен? 7 карточек