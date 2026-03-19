Max стал соцсетью. Это значит, что крупным блогерам придется верифицироваться в мессенджере через Роскомнадзор

«Национальный мессенджер» Max получил статус социальной сети в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Из-за этого в мессенджере вводится верификация для блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков.

Согласно действующему российскому законодательству, каждый крупный блогер обязан через Госуслуги подавать в РКН заявку на регистрацию своего канала в той или иной соцсети.

В Роскомнадзоре утверждают, что пометка о верификации повышает доверие аудитории и позволяет блогерам защититься от двойников. При этом тем блогерам, которые не зарегистрируются в РКН, запрещается распространять рекламу и собирать пожертвования на своих страницах.

«Национальный мессенджер» Max был запущен компанией VK весной 2025 года. Власти РФ активно навязывают гражданам его использование и параллельно ограничивают работу других популярных сервисов — вотсапа и телеграма.

10 марта пресс-служба Max отчиталась, что в мессенджере зарегистрировались уже 100 миллионов пользователей, а его ежедневная аудитория составляет 70 миллионов человек.

Роскомнадзор обязал крупные телеграм-каналы использовать специальный бот для регистрации в «реестре блогеров». Чем опасно и почему незаконно это требование? Его, похоже, не соблюдает и сам Роскомнадзор 3 карточки