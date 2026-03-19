Кевин Спейси заключил досудебные соглашения с тремя людьми, которые обвиняли его в насилии

Актер Кевин Спейси во внесудебном порядке урегулировал гражданские иски о сексуализированном насилии, которые в отношении него в Великобритании подали трое мужчин. Об этом пишет «Би-би-си».

34-летний актер Руари Кэннон и еще двое мужчин, имена которых не называются, утверждали, что Спейси подверг их насилию в период, когда был художественным руководителем театра «Олд Вик» в Лондоне. Спейси отвергал эти обвинения.

Судебные слушания были назначены на октябрь. Теперь стало известно, что стороны договорились не доводить дело до суда. Подробности такого решения неизвестны.

Против Кевина Спейси с 2017 года были выдвинуты десятки обвинений в домогательствах — это были как гражданские иски, так и уголовные обвинения. До сих пор только три из них дошли до суда, и во всех случаях актер был оправдан.

Спейси всегда отрицал обвинения, заявляя, что если и занимался сексом с людьми, которые впоследствии выступили с исками, то это всегда было по взаимному согласию.

Кевина Спейси снова обвиняют в домогательствах — об этом сняли двухсерийный документальный фильм Первые обвинения были выдвинуты семь лет назад. В суде его вину ни разу не доказали

