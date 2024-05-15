Кевин Спейси после вынесения оправдательного решения по уголовному делу в Лондоне, июль 2023 года Susannah Ireland / Reuters / Scanpix / LETA

В США 13 мая состоялась двухсерийного документального фильма «Spacey Unmasked» об актере Кевине Спейси. В нем рассказывается об обвинениях в домогательствах и сексуализированном насилии, которые стоили актеру карьеры. В суде такие обвинения ни разу не были доказаны — Спейси выиграл процессы в Лондоне и Нью-Йорке. Но теперь актера обвиняют снова.

Фильм содержит интервью 10 мужчин (ни один из них не был связан с предыдущими судебными разбирательствами) и двух женщин, работавших на съемках сериала «Карточный домик». Кевин Спейси сыграл в нем главную роль.

В «Spacey Unmasked» приводится рассказ человека (он назван только по имени — Грег), который учился с Кевином Спейси в школе в конце 1970-х. Грегу тогда было 16 или 17 лет, а Спейси был на год старше. По утверждению Грега, однажды, когда они ехали на вечеринку после занятий в школе, Спейси схватил его за гениталии. Потом Спейси якобы «зажал его в угол» на вечеринке и потребовал никому не говорить о случившемся.

В фильме также есть рассказ одного из актеров, снимавшихся в «Карточном домике» (он назван только по имени — Дэниел, на съемках сериала ему было 23 года). Он утверждает, что Спейси «лапал» его, положив руку на его гениталии.

Investigation Discovery

Участница съемочной группы Эвелин, работавшая над сериалом с 2013 по 2015 год, рассказала, что Спейси «был особенно зациклен» на одном из участников команды. Имени этого человека она не назвала. Эвелин также утверждает, что на съемках была «враждебная рабочая среда», но изменить ее было невозможно, поскольку Спейси был исполнительным продюсером сериала.

Еще один участник фильма «Spacey Unmasked» (он назван только по имени — Скотт) рассказал, как в 1998 году познакомился с Кевином Спейси в ночном клубе, а на следующее утро тот предложил вместе сходить в кинотеатр и посмотреть фильм «Спасти рядового Райана». По утверждению Скотта, в начале фильма (там снят кровопролитный бой во время высадки войск союзников в Нормандии в 1944 году) он увидел, что Спейси мастурбирует — а затем актер якобы схватил Скотта за руку и «попытался заставить помочь».

Фильм «Spacey Unmasked» также содержит интервью старшего брата Кевина Спейси — Рэндалла Фаулера. Он подробно рассказывает об их детстве и отношениях с отцом. По утверждению Фаулера, отец на протяжении нескольких лет подвергал его сексуализированному насилию. «Кевин нашел способ выжить в отсутствие любящей семьи. Актерство стало его спасением», — сказал Фаулер.

Интервью самого Кевина Спейси в фильме нет. В титрах указано, что авторы обращались к нему, но тот ответил, что ему дали недостаточно времени, чтобы ответить на выдвинутые обвинения. По словам Кевина Спейси, создатели фильма перед его выходом связались с ним — но ему дали лишь семь дней, чтобы сформулировать свою позицию. Актер подчеркивает, что последовательно отрицал все обвинения и защищал свою позицию как в уголовных, так и в гражданских процессах.

В двухчасовом интервью журналисту Дэну Вуттону, которое вышло в эфир за несколько дней до премьерного показа фильма, Спейси заявил, что берет на себя «полную ответственность за свое прошлое поведение и свои действия», но отказывается извиняться «перед кем-либо, кто выдумывает всякую ерунду или преувеличивает».

Могут ли иметь заявления участников фильма юридические последствия и собирается ли кто-то из них выдвинуть формальные обвинения, неясно.

Кевина Спейси обвиняют в домогательствах и сексуализированном насилии с 2017 года, когда началось движение MeToo. С обвинениями против него выступили десятки мужчин. В Великобритании и США против актера были выдвинуты обвинения по уголовным статьям. По итогам двух судебных процессов — в Нью-Йорке и Лондоне — Спейси был оправдан присяжными (отдельный гражданский иск одного из участников дела в Лондоне будет рассматриваться позднее). Еще одно дело в Массачусетсе развалилось до суда.

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