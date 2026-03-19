«Иванушки» останутся «International»

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил ТАСС 19 марта, что коллектив оставит свое название на латинице.

Так он прокомментировал заявление создателя и продюсера группы Игоря Матвиенко, который сказал 9 марта, что «International» в названии нужно зачеркнуть, потому что «англицизмы задолбали».

Григорьев-Апполонов заявил, что «мы „Иванушки International“ всегда»:

Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами. Мы были в это время в отпуске.

В России с 1 марта вступил в силу закон, согласно которому любая «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей», должна быть на русском языке.

