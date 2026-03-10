«Иванушки International» больше не International. Потому что «англицизмы задолбали» Да, теперь вот так

Антон Новодережкин / ТАСС / Profimedia

Российскую поп-группу «Иванушки International» переименуют, чтобы соблюсти закон о защите русского языка и запрете англицизмов, вступивший в силу 1 марта.

Создатель и продюсер группы Игорь Матвиенко заявил, что отныне слово International в названии коллектива будет перечеркнутым.

«Я хочу зачеркнуть International, потому что я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали», — сказал он в разговоре с «Радио РБК».

Матвиенко также попросил не называть его впредь продюсером. «Официально прошу не называть меня „продюсер“ — я теперь художественный руководитель», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Создатель «Иванушек» добавил, что для тех артистов, которые хотят сохранить английские названия своих проектов, он бы «предложил ввести дополнительный налог на это».

Новый закон о защите русского языка предполагает, что любая «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей», должна быть на русском языке. Тем не менее закон не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки.

В начале марта в Екатеринбурге написали донос в прокуратуру с требованием проверить певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. В нем говорилось, что концертные афиши артиста нарушают закон по борьбе с англицизмами.

Певец в ответ заявил, что с автором доноса «предстоит разобраться правоохранительным органам». «Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел», — сказал Дронов.

Читайте наш разбор о новом законе

