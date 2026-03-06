На Шамана написали донос за то, что он пишет свое имя латиницей на афишах. Певец ответил, что с доносчицей «предстоит разобраться правоохранительным органам»

Бывшая следователь СК Екатерина Герлах из Екатеринбурга написала жалобу в прокуратуру с требованием проверить певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. В доносе говорится, что концертные афиши артиста нарушают закон по борьбе с англицизмами, вступивший в силу 1 марта 2026 года.

«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — Shaman. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз», — заявила доносчица в беседе с изданием Е1.ru.

По словам Герлах, ей не нравятся двойные стандарты — «раз сказали русифицировать, пусть все русифицируют». «Теперь у Shaman есть реальная возможность показать свой патриотизм и оперативно русифицировать свой сценический псевдоним, пусть будет примером русификации для всех россиян», — добавила она.

Сам певец, комментируя донос в разговоре с РБК, напомнил, что новый закон о защите русского языка «не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке».

«То есть автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», — сказал Дронов.

Ранее Shaman пояснял, что использует латиницу в написании своего псевдонима, чтобы быть понятным аудитории по всему миру.

Читайте наш разбор о новом законе

Путин подписал закон о защите русского языка. Власти несколько лет обещали запретить вывески с иностранными словами — но так и не смогли Вы по-прежнему сможете покупать coffee и ходить на sale 5 карточек