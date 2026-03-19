Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Иран нанес ракетный удар по городу Хайфа на севере Израиля, пишет Ynet.

По данным СМИ, целью удара стал нефтеперерабатывающий завод в Хайфском заливе.

После удара в ряде районов Хайфы и близлежащего Кирьят-Хаима были зафиксированы перебои в электроснабжении.

О пострадавших в результате атаке сообщений не поступало.

Государственное телевидение Ирана объявило, что удар по Хайфе был нанесен в ответ на израильскую атаку по газовому месторождению Южный Парс.

Израиль нанес удар по крупнейшему месторождению газа в мире. Оно находится в Иране Иран ответил ударом по Катару — еще одному поставщику газа. Цены немедленно взлетели

