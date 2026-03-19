Эстония заявила, что российский истребитель нарушил ее воздушное пространство

Российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщил Генштаб страны.

Инцидент произошел в среду, 18 марта, во второй половине дня. Истребитель без плана полета и радиосвязи с эстонской службой авиасообщения находился в эстонском небе около минуты.

МИД Эстонии в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить официальный дипломатический протест. В Москве ситуацию не комментировали.

В 2025 году российские истребители как минимум четырежды нарушали воздушное пространство Эстонии. Последний инцидент произошел 19 сентября — тогда сразу три самолета находились в эстонском небе 12 минут — в МИД Эстонии назвали это «беспрецедентно грубым». После того инцидента в НАТО начали обсуждать смягчение критериев, при которых можно атаковать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство.