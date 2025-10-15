В НАТО обсуждают возможность сбивать российские самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство альянса

В Североатлантическом альянсе обсуждают единый свод правил, которые позволят сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, главы оборонных ведомств стран хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты для ударов, могли рассматриваться как возможные цели. Ключевым фактором при оценке угрозы будут траектория полета и вооружение самолета, говорит он.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в частном порядке призвал создать «единую систему противовоздушной и противоракетной обороны», чтобы упростить реагирование на возможные будущие провокации со стороны России. По словам источников, это помогло бы ему устранить «национальные ограничения» стран, которые могут помешать применить силу в ответ на нарушение.

Многие страны, даже находясь под «зонтиком НАТО», действуют по разным правилам ведения боя, поясняет The Telegraph. Некоторые требуют, чтобы летчики визуально подтвердили предполагаемую угрозу перед принятием мер, другим достаточно только данных с радаров для реагирования. Наиболее осторожными в этом плане считаются Германия, Испания и Италия.

«Когда вы утверждаете, что будете применять силу только в случае прямой военной угрозы, вы фактически говорите, что при определенных условиях нарушения нашего воздушного пространства не будут иметь последствий. Это проявление слабости», — отмечает Раймонд Кальюлайд, возглавляющий делегацию Эстонии в парламентской ассамблее НАТО.

Министры обороны стран НАТО собираются обсудить планы по реагированию на нарушения на встрече в Брюсселе в среду, 15 октября.

Дональд Трамп поддержал идею о том, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство — он сказал: «Да», отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. На вопрос, поддержит ли он усилия союзников, Трамп не ответил.

В последние несколько недель участились инциденты, связанные с проникновением российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО. В ночь на 10 сентября, когда Россия атаковала Украину, в Польшу влетели около 20 российских дронов — как выяснилось позже, это были «Герберы», которые обычно играют роль имитаторов для перегрузки ПВО. 19 сентября Эстония пожаловалась, что ее воздушное пространство проникли три российских истребителя, которые находились в чужом небе не менее 12 минут. После этого в странах НАТО начали обсуждать ослабление ограничений для летчиков, фиксирующих нарушения, писала Financial Times.

Читайте также

Российские истребители и дроны продолжают «случайно залетать» в воздушное пространство стран НАТО. Как их власти реагируют на это? Вспоминаем особенно тревожные эпизоды — за время большой российско-украинской войны

Читайте также

Российские истребители и дроны продолжают «случайно залетать» в воздушное пространство стран НАТО. Как их власти реагируют на это? Вспоминаем особенно тревожные эпизоды — за время большой российско-украинской войны