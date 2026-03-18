Водка стала самым подорожавшим в России алкоголем — ее средняя розничная цена в феврале 2026 года составила 948,48 рубля за литр, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с январем цена водки выросла на 2,4%, а по сравнению с февралем 2025 года — на 16,08%.

Цены на другие алкогольные напитки выросли чуть меньше: пиво в феврале 2026-го стоило 208,29 рубля за литр (за год цена выросла на 14,96%), крепленное вино — 963,48 рубля за литр (12,6%,), коньяк — 1,7 тысячи рублей за литр (10,09%).

Участники рынка, которых опросил «Коммерсант», считают основными факторами, вызвавшими подорожание водки, повышение акцизов на спирт, увеличение минимальной розничной цены, а также рост себестоимости производства.

Собеседники издания также отметили, что рост цен больше всего затронул эконом-сегмент, в результате чего потребители дешевой водки все чаще переходят на премиальную продукцию: разница в стоимости стала незначительной.

Читайте также

Читайте также

