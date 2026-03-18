СПЧ пожаловался на «Господина Никто против Путина» в оргкомитет «Оскара». В президентском совете считают, что фильм нарушает права несовершеннолетних

Документальный фильм «Господин Никто против Путина», получивший премию Американской киноакадемии, нарушает права несовершеннолетних, считают в Совете по правам человека при президенте РФ. Соответствующее обращение члены СПЧ направили в оргкомитет «Оскара» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани.

Картина «Господин Никто против Путина», созданная американским режиссером Дэвидом Боренштейном и видеографом из уральского города Карабаш Павлом Таланкиным, победила в номинации «Лучший документальный фильм» на 98-й церемонии вручении премии Киноакадемии. Она рассказывает о том, как российское государство индоктринирует школьников во время войны. В основу ленты легли видеоматериалы, отснятые Таланкиным в школе Карабаша после начала полномасштабной российско-украинской войны — линейки, собрания, торжественные вечера и уроки. В 2024 году Таланкин уехал из России, увезя с собой отснятый материал.

В СПЧ утверждают, что съемки, сделанные видеографом Павлом Таланкиным в школе Карабаша, «носили характер внутренней фиксации школьной деятельности, предназначенной для использования в рамках образовательного процесса», но затем были переданы третьим лицам в коммерческих целях и «получили широкое международное распространение».

Авторы обращения отмечают, что изображение несовершеннолетних в фильме использовалось без согласия их родителей, что идет вразрез с Конвенцией ООН. Родители уже инициировали обращения в компетентные органы РФ с целью защиты прав своих детей, утверждают в Совете.

«Констатируем, что при создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних», — говорится в обращении.

Члены СПЧ просят оргкомитет «Оскара» и ЮНЕСКО провести проверку и в случае установления нарушений «рассмотреть вопрос о соответствии данного произведения этическим и правовым стандартам, применяемым Академией при награждении».

«Защита прав детей является универсальной ценностью, признанной международным правом, и не может зависеть от политических или иных обстоятельств», — добавили в СПЧ.

Почему даже противники Путина критикуют этот фильм? Meduza

РИА Новости опубликовало список победителей «Оскара». В нем 23 из 24 лауреатов. А кто же 24-й? Да так, никто… Российские информагентства сделали вид, что фильма «Господин Никто против Путина» просто нет

