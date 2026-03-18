РБК и РИА Новости: возобновлено дело о взятках против бывшего члена совета директоров Альфа-банка и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого

Расследование уголовного дела о взятках в отношении миллиардера и IT-предпринимателя Сергей Мацоцкого возобновлено, он снова заочно арестован, сообщили РИА Новости и РБК.

По данным источника РБК, следствие было возобновлено в декабре 2025 года. Мацоцкому заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам. Предприниматель объявлен в международный розыск.

Дело о даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (часть 5 статьи 291 УК РФ) в отношении Мацоцкого было возбуждено в мае 2025 года. В июле того же года стало известно, что Басманый районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. Мацоцкого обвиняли в даче взятки руководству структуры, подведомственной Федеральной налоговой службе России, за покровительство основанной им компании «Рубитех».

В сентябре 2025 года ТАСС и РИА Новости сообщили, что следствие закрыло дело против Мацоцкого в связи с его непричастностью к совершению преступления.

Сергей Мацоцкий основал компанию IBS, одного из крупнейших в России поставщиков IT-услуг и программного обеспечения, в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским. С 1999 по 2012 год он был гендиректором компании. В апреле 2020 года Мацоцкий покинул IBS. С июня 2020 года Мацоцкий входил в совет директоров Альфа-банка, который покинул в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине.