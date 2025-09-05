ТАСС: дело о взятке против бывшего члена совета директоров Альфа-банка и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого прекращено

Следствие закрыло уголовное дело о даче взятки в отношении миллиардера и IT-предпринимателя Сергей Мацоцкого в связи с его непричастностью к совершению преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Аналогичную информацию приводит РИА Новости со ссылкой на «информированный источник».

ТАСС утверждает, что в связи с этим отменены международный розыск бизнесмена и заочный арест.

В середине июля 2025 года сообщалось, что Бассманый районный суд Москвы заочно арестовал Мацоцкого по делу о даче взятки в особо крупном размере. По данным «Интерфакса», Мацоцкого обвиняли в даче взятки руководству структуры, подведомственной Федеральной налоговой службе России, за покровительство основанной им компании «Рубитех».

Сергей Мацоцкий основал компанию IBS, одного из крупнейших в России поставщиков IT-услуг и программного обеспечения, в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским. С 1999 по 2012 год он был гендиректором компании. В апреле 2020 года Мацоцкий покинул IBS. С июня 2020 года Мацоцкий входил в совет директоров Альфа-банка, который покинул в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине. Он также входил в совет директоров «Вымпелкома», из которого вышел в апреле 2022 года.