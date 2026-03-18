Сергей Грищенков, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, покончил с собой в СИЗО, сообщили ТАСС и близкие к силовикам телеграм-каналы «База», Mash и Shot.

По словам собеседника ТАСС, Грищенков совершил самоубийство ночью 18 марта. Во ФСИН эту информацию пока не комментировали. Грищенков находился под арестом с 28 февраля.

Девятилетняя Александра пропала 24 февраля после того, как вышла на прогулку с собакой. Искать ее начали полицейские, сотрудники Следственного комитета, МЧС и волонтеры. Вечером 26 февраля поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщил, что девочка нашлась. Вскоре выяснилось, что почти трое суток она провела в доме по соседству со своим собственным домом. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Насильственных действий над ней не совершали.

Вместе с Грищенковым была задержана его партнерша Наталья. Именно в ее квартире почти трое суток находилась девочка. Грищенков представил ее как свою племянницу. О его мотивах ничего не сообщалось.

Читайте также

В Смоленске 300 человек почти три дня искали девочку, которая вышла погулять с собакой и пропала. Ее нашли живой Похититель держал ее в квартире у своей партнерши, выдавая за племянницу

Читайте также

