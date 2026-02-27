В Смоленске 300 человек почти три дня искали девочку, которая вышла погулять с собакой и пропала. Ее нашли живой Похититель держал ее в квартире у своей партнерши, выдавая за племянницу

СК РФ

В Смоленске нашли живой девятилетнюю девочку, которая утром 24 февраля вышла на прогулку со своим той-терьером и не вернулась домой. Мать стала ее искать, но обнаружила только собаку с поводком. Дальнейшие поиски осложняло то, что Саша — так зовут девочку — ушла без телефона.

Искать ее начали полицейские, сотрудники Следственного комитета, МЧС и волонтеры — всего 300 человек. Они прочесали окрестности и расклеили больше пяти тысяч листовок о пропаже ребенка. Вечером 26 февраля поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщил, что девочка нашлась.

Оказалось, что почти трое суток она провела в доме по соседству со своим собственным. Источники в правоохранительных органах заявили «Комсомольской правде», что девочка «держалась достойно, не плакала и ждала своего спасения». Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Насильственных действий над ней не совершали, рассказал собеседник «РИА Новости» в силовых структурах. Ребенка уже вернули матери.

Подозреваемый в похищении Саши задержан. Это 43-летний Сергей Грищенков, пишет телеграм-канал Shot. Также была задержана его партнерша по имени Наталья. Именно в ее квартире почти трое суток находилась девочка. Грищенков представил ее как свою племянницу. По информации Shot, у Натальи есть алкогольная зависимость.

Мотив Грищенкова пока неизвестен. Он оказал сопротивление при задержании и не сразу согласился давать показания. Источники RT и «Московского комсомольца» утверждают, что он мог следить за девочкой не меньше полугода. Ее мать еще осенью замечала у школы серую «Ладу», похожую на машину Грищенкова.

Именно по машине его и вычислили: «Лада» попала на камеры наблюдения в районе, где пропала Саша. Машину нашли и обследовали. Анализ ДНК показал, что волосы, найденные в салоне, принадлежат пропавшей девочке. По данным Mash, в машине также обнаружили сим-карту Грищенкова, которая помогла определить его местонахождение.

Как сообщают Msk1 и «Московский комсомолец», Сергей Грищенков родился и вырос в Смоленске. Он разведен, у него есть совершеннолетний сын. Раньше Грищенков работал таксистом и грузчиком. В 2021 году его задержали с пакетом амфетамина. В суде он признал вину, заявив, что употребляет наркотики. Он получил три года условно.

В 2022 году Грищенков выкладывал в соцсети фотографии в военной форме и с оружием в руках. При этом на его страницах также якобы были фотографии с украинской символикой. Но в связи с похищением особенное внимание прессы привлекло о том, что Грищенков постил в соцсетях инструкции о том, как заплетать девочкам косы.

Сейчас ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Семья похищенной Саши после ее возвращения поблагодарила всех, кто помогал искать девочку: «В эти трудные дни мы почувствовали невероятную поддержку, которая давала нам силы не сдаваться. Каждое ваше действие было бесценным вкладом. Спасибо, что не оставили нас в беде».

